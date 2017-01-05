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Международные резервы Украины за 2016 год выросли на 17% до 15,5 млрд долларов

5 января в 18:58

Не следует думать, что резервы росли только за счет международных кредитов. Нацбанк также прилагал усилия.

нацбанк, НБУ, NBU
НБУ сообщил о состоянии международных резервов Украины
Андрей Товстыженко, ZN.UA
По предварительным данным Национального банка, международные резервы Украины на 1 января 2017 года составили 15 млрд 539 млн долларов. В декабре они выросли на 268 млн долларов (на 1,8%), за весь 2016 год – на 2 млрд 239 млн долларов (на 16,8%).

Как отмечается в сообщении НБУ, одним из основных источников их увеличения стали валютные интервенции Национального банка. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в апреле-июле и поступлению валютной выручки от экспорта продовольственных товаров с конца сентября чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в прошлом году составила 1,6 млрд долларов.

Также увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму 1 млрд долларов, а также связанного с программой МВФ официального финансирования. А именно – 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций под гарантии правительства США.

В то же время объем международных резервов на конец 2016 года оказался ниже официального прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете в конце октября. Обнародованный прогноз основывался на предположении об успешном завершении третьего пересмотра программы EFF в 2016 году. По этому базовому сценарию НБУ ожидал, что четвертый транш от МВФ на сумму 1,3 млрд долларов поступит до конца прошлого года. В этом случае, а также в случае поступления 600 млн евро от Еврокомиссии до конца года, на конец 2016 года международные резервы должны были вырасти до 17,5 млрд долларов.

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24 ноября на заседании Совета НБУ председатель Национального банка Валерия Гонтарева выразила опасение, что Украина останется без международной финансовой помощи. "Я хочу всем напомнить, что нас ожидает в следующем году. По нашим прогнозам, мы должны получить четыре транша МВФ на 5,4 млрд долларов, и нам необходимо будет заплатить 2,5 млрд долларов на обслуживание наших долгов и уже возвращать первый транш 1 млрд долларов кредита по программе stand by, начатой в 2014 году", - сказала она.

По ее словам, в 2017 году ожидается дефицит текущего счета в 2,9 млрд долларов. "Поэтому я хочу, чтобы все поняли, мы имеем сегодня резервов 15,5 млрд долларов, то мы начнем терять эти резервы каждый день", - добавила Гонтарева.

По материалам: ZN.UA
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