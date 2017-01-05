Международные резервы Украины за 2016 год выросли на 17% до 15,5 млрд долларов

Не следует думать, что резервы росли только за счет международных кредитов. Нацбанк также прилагал усилия.

НБУ сообщил о состоянии международных резервов Украины Андрей Товстыженко, ZN.UA

По предварительным данным Национального банка,на 1 января 2017 года составили 15 млрд 539 млн долларов. В декабре они выросли на 268 млн долларов (на 1,8%), за весь 2016 год – на 2 млрд 239 млн долларов (на 16,8%).

Как отмечается в сообщении НБУ, одним из основных источников их увеличения стали валютные интервенции Национального банка. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в апреле-июле и поступлению валютной выручки от экспорта продовольственных товаров с конца сентября чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в прошлом году составила 1,6 млрд долларов.

Также увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму 1 млрд долларов, а также связанного с программой МВФ официального финансирования. А именно – 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций под гарантии правительства США.

В то же время объем международных резервов на конец 2016 года оказался ниже официального прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете в конце октября. Обнародованный прогноз основывался на предположении об успешном завершении третьего пересмотра программы EFF в 2016 году. По этому базовому сценарию НБУ ожидал, что четвертый транш от МВФ на сумму 1,3 млрд долларов поступит до конца прошлого года. В этом случае, а также в случае поступления 600 млн евро от Еврокомиссии до конца года, на конец 2016 года международные резервы должны были вырасти до 17,5 млрд долларов.

24 ноября на заседании Совета НБУ председатель Национального банка Валерия Гонтарева выразила опасение, что Украина останется без международной финансовой помощи. "Я хочу всем напомнить, что нас ожидает в следующем году. По нашим прогнозам, мы должны получить четыре транша МВФ на 5,4 млрд долларов, и нам необходимо будет заплатить 2,5 млрд долларов на обслуживание наших долгов и уже возвращать первый транш 1 млрд долларов кредита по программе stand by, начатой в 2014 году", - сказала она.

По ее словам, в 2017 году ожидается дефицит текущего счета в 2,9 млрд долларов. "Поэтому я хочу, чтобы все поняли, мы имеем сегодня резервов 15,5 млрд долларов, то мы начнем терять эти резервы каждый день", - добавила Гонтарева.