Международные резервы Украины выросли до $ 15,5 млрд

Резервы увеличились на $ 1,397 млрд благодаря получению транша от МВФ.
Данный рост обусловлен получением транша Международного валютного фонда (МВФ) и средств от размещения облигаций под гарантию США, отмечают в НБУ.
Как сообщалось, НБУ прогнозирует увеличение международных резервов страны к концу текущего года до $ 17,2 млрд с $ 14,1 млрд на начало сентября, при условии получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF.
На 1 сентября резервы НБУ составляли $ 14,103 млрд, таким образом международные резервы Украины за август 2016 года выросли на $ 21 млн, или на 0,15%.
В 2014 году международные резервы НБУ упали в 2,7 раза – с $ 20,42 млрд до $ 7,53 млрд, однако в 2015 году резервы увеличились на 77%, или на $ 5,767 млрд – до $ 13,3 млрд. Хотя первоначально прогнозировался рост до $ 15-18 млрд, однако в связи с паузой в получении средств от МВФ, рост оказался меньшим.
ZN.UA