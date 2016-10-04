Международные резервы Украины выросли до $ 15,5 млрд

Резервы увеличились на $ 1,397 млрд благодаря получению транша от МВФ.

Резервы увеличились благодаря получению транша от МВФ rossandhelen / Depositphotos

Международные резервы Украины по состоянию на начало октября выросли на 9,9% (на $ 1,397 млрд) по сравнению с предыдущим месяцем и составили $ 15,5 млрд млрд.

Данный рост обусловлен получением транша Международного валютного фонда (МВФ) и средств от размещения облигаций под гарантию США, отмечают в НБУ.

Читайте также: МВФ может выделить Украине 1,3 млрд долларов в 2016 году и 5,4 млрд – в следующем

Как сообщалось, НБУ прогнозирует увеличение международных резервов страны к концу текущего года до $ 17,2 млрд с $ 14,1 млрд на начало сентября, при условии получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF.

На 1 сентября резервы НБУ составляли $ 14,103 млрд, таким образом международные резервы Украины за август 2016 года выросли на $ 21 млн, или на 0,15%.

В 2014 году международные резервы НБУ упали в 2,7 раза – с $ 20,42 млрд до $ 7,53 млрд, однако в 2015 году резервы увеличились на 77%, или на $ 5,767 млрд – до $ 13,3 млрд. Хотя первоначально прогнозировался рост до $ 15-18 млрд, однако в связи с паузой в получении средств от МВФ, рост оказался меньшим.