Международные резервы Украины выросли до $ 14,5 млрд

Резервы увеличились на $ 400 млн благодаря получению транша от МВФ.

Резервы с начала сентября увеличились благодаря получению транша от МВФ ZN.UA

Международные резервы Украины на сегодняшний день составляют $ 14,5 млрд и к концу сентября могут вырасти до 15,5 млрд долл. благодаря размещению евробондов под гарантии США.

"Ожидается, что в конце месяца резервы составят $ 15,5 млрд, что обеспечивает 4 месяца импорта", - заявил замглавы Национального банка Олег Чурий в понедельник, 27 сентября, передает УНИАН.

Он также напомнил, что резервы с начала месяца уже увеличились на $ 400 млн благодаря получению транша от МВФ.

Как сообщалось, НБУ прогнозирует увеличение международных резервов страны к концу текущего года до $ 17,2 млрд с $ 14,1 млрд на начало сентября, при условии получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF.

На 1 сентября резервы НБУ составляли $ 14,103 млрд, таким образом международные резервы Украины за август 2016 года выросли на $ 21 млн, или на 0,15%.

В 2014 году международные резервы НБУ упали в 2,7 раза – с $ 20,42 млрд до $ 7,53 млрд, однако в 2015 году резервы увеличились на 77%, или на $ 5,767 млрд – до $ 13,3 млрд. Хотя первоначально прогнозировался рост до $ 15-18 млрд, однако в связи с паузой в получении средств от МВФ, рост оказался меньшим.