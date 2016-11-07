Международные резервы Украины в октябре сократились на 75 млн долларов

В октябре НБУ только покупал валюту на межбанковском рынке. Тем не менее, резервы немного уменьшились.
С начала года резервы выросли на 16,65% или на 2,214 млрд долларов.
Как отмечается в сообщении, НБУ купил в октябре на межбанке 275 млн долларов, а правительство разместило ОВГЗ на 155 млн долларов.
При этом на обслуживание государственного долга было направлено 366 млн долларов.
Национальный банк Украины прогнозирует увеличение международных резервов страны до 17,5 млрд долларов к концу 2016 года.
Согласно материалам второго пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом, ожидается, что к концу 2016 года международные резервы Украины увеличатся до 16,8 млрд долларов, к концу следующего – до 23,7 млрд долларов, а к концу 2018 года – до 31,2 млрд долларов.ZN.UA