Международные резервы Украины в октябре сократились на 75 млн долларов

В октябре НБУ только покупал валюту на межбанковском рынке. Тем не менее, резервы немного уменьшились.

Украина потеряла за октябрь полпроцента резервов ZN.UA

По предварительным данным НБУ, международные резервы Украины за октябрь 2016 года сократились на 75 млн долларов до 15,514 млрд долларов.

С начала года резервы выросли на 16,65% или на 2,214 млрд долларов.

Как отмечается в сообщении, НБУ купил в октябре на межбанке 275 млн долларов, а правительство разместило ОВГЗ на 155 млн долларов.

При этом на обслуживание государственного долга было направлено 366 млн долларов.

Национальный банк Украины прогнозирует увеличение международных резервов страны до 17,5 млрд долларов к концу 2016 года.

Согласно материалам второго пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом, ожидается, что к концу 2016 года международные резервы Украины увеличатся до 16,8 млрд долларов, к концу следующего – до 23,7 млрд долларов, а к концу 2018 года – до 31,2 млрд долларов.