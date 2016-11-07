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Международные резервы Украины в октябре сократились на 75 млн долларов

7 ноября в 14:31

В октябре НБУ только покупал валюту на межбанковском рынке. Тем не менее, резервы немного уменьшились.

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Украина потеряла за октябрь полпроцента резервов
ZN.UA
По предварительным данным НБУ, международные резервы Украины за октябрь 2016 года сократились на 75 млн долларов до 15,514 млрд долларов.

С начала года резервы выросли на 16,65% или на 2,214 млрд долларов.

Как отмечается в сообщении, НБУ купил в октябре на межбанке 275 млн долларов, а правительство разместило ОВГЗ на 155 млн долларов.

При этом на обслуживание государственного долга было направлено 366 млн долларов.

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Национальный банк Украины прогнозирует увеличение международных резервов страны до 17,5 млрд долларов к концу 2016 года.

Согласно материалам второго пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом, ожидается, что к концу 2016 года международные резервы Украины увеличатся до 16,8 млрд долларов, к концу следующего – до 23,7 млрд долларов, а к концу 2018 года – до 31,2 млрд долларов.

По материалам: ZN.UA
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