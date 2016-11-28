Международные резервы Украины с начала ноября сократились на 300 млн долларов – СМИ

В Национальном банке признали, что кредита от МВФ в этом году уже не будет. Пока ситуация не критична, но в следующем году могут быть проблемы.

Гонтарева больше не ждет кредит от МВФ в этом году Нацбанк Украины / Flickr

Украины с начала ноября сократились с 15,5 млрд долларов до 15,2 млрд долларов, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе традиционной встречи с представителями крупнейших банков.

Участник встречи сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что НБУ планирует пересмотреть прогноз валютных резервов (17,5 млрд долларов на конец года), так как Украина до конца года не получит четвертый транш по программе EFF Международного валютного фонда 1,3 млрд долларов.

"На планируемый ранее уровень не удастся выйти, пока ситуация не критична, но в следующем году она может стать угрозой для финстабильности", - подчеркнула Гонтарева.

24 ноября на заседании Совета НБУ председатель Национального банка Валерия Гонтарева выразила опасение, что Украина останется без международной финансовой помощи. "Я хочу всем напомнить, что нас ожидает в следующем году. По нашим прогнозам, мы должны получить четыре транша МВФ на 5,4 млрд долларов, и нам необходимо будет заплатить 2,5 млрд долларов на обслуживание наших долгов и уже возвращать первый транш 1 млрд долларов кредита по программе stand by, начатой в 2014 году", - сказала она.

По ее словам, в 2017 году ожидается дефицит текущего счета в 2,9 млрд долларов. "Поэтому я хочу, чтобы все поняли, мы имеем сегодня резервов 15,5 млрд долларов, то мы начнем терять эти резервы каждый день", - добавила Гонтарева.