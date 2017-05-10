Международные организации выполнили обязательства по поставкам лекарств в 2016 году на 16%

Общая стоимость поставленных в Украину лекарств и ИМН составляет 611,669 млн грн, вместо 3,944 млрд грн.

Международные организации отказываются поставлять лекарства в Украину СБУ

Международные организации выполнили обязательства пои изделий медицинского назначения (ИМН), закупленных за средства государственного бюджета 2016 года на 16%, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 25 апреля, детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) поставил на склады уполномоченных государственных предприятий 24% препаратов и ИМН общего объема закупок, закрепленного за организацией. Стоимость поставленных медикаментов и изделий составляет 199,580 млн грн.

В свою очередь программа развития ООН (ПРООН, UNDP) – поставила в Украину 20% лексредств и ИМН (401,156 млн грн), британское закупочное агентство Crown Agents – 1% (10,932 млн грн).

Общая стоимость, закупленных и поставленных в Украину лекарств и изделий, составляет 611,669 млн грн. В целом международные организации за средства государственного бюджета 2016 года должны были осуществить закупки на общую сумму 3,944 млрд грн.

В настоящее время ЮНИСЕФ поставила в Украину 79% препаратов по программе лечения ВИЧ/СПИДа, Crown Agents – 21% медикаментов для лечения расстройств дыхательных путей.

ПРООН выполнила более половины своих обязательств по закупке препаратов, ИМН для лечения ювенильного ревматоидного артрита (52%), болезни Гоше (83%), мукополисахаридоза (86%), буллезного эпидермолиза (55%). Организация также – 100% иммуноглобулинов по программе репродуктивного здоровья.

Для сравнения, обязательства по закупке препаратов за средства 2015 года выполнены международными организациями на 105%.

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Напомним, российские фармацевтические компании потеряют около 1,7 млрд рублей (около $ 30,1 млн) в случае, если украинский рынок закроется для российских медикаментов.