"Метинвест" продолжает реализацию крупных экологических проектов

Согласно планам металлургов, инвестиции в ближайшее время вырастут.

Группа "Метинвест" продолжала инвестировать в развитие производства и экологические проекты даже во время военных действий. Об этом заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков во время 13-й ежегодной встречи YES (Ялтинская европейская стратегия).

"Наша компания пережила непростые два года. Сложности были связаны не только с военными действиями, инфраструктурой, тарифной политикой. По нам ударил общемировой кризис перепроизводства стали. Но, тем не менее, мы продолжали инвестировать. Объем инвестиций нашей компании ежегодно составлял 250-270 млн долларов. Cтратегическими проектами для нас оставались те, что были связаны с повышением эффективности производства и охраной окружающей среды", - заявил руководитель "Метинвеста".

Среди проектов топ-менеджер назвал самый крупный экологический проект в истории независимой Украины по строительству аглофабрики на ММК имени Ильича.

Согласно планам металлургов, инвестиции в ближайшее время только вырастут.

"В этом году мы уже переходим к проектам развития: недавно подписали контракт на поставку машины непрерывного литья заготовок на комбинат Ильича, продолжаем строительство комплекса пылеугольного вдувания на "Азовстали", остановили на капитальный ремонт конвертер № 2 на комбинате имени Ильича, что позволит выйти на европейские экологические нормативы. Все эти проекты обойдутся группе почти в 300 млн долларов", - подытожил гендиректор "Метинвеста".

Напомним, "Метивест" является специальным партнером 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

Источник: 112.ua