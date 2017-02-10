МЭРТ запретило импорт сжиженного газа 25 компаниям

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Ограничения введены в связи с криминальным производством.

Министерство экономического развития и торговли Украины указом №154 от 6 февраля ввело санкции против 17 украинских трейдеров нефтепродуктов, и тем самым запретило внешнеэкономическую деятельность, сообщает OilNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Спецмеры начинают действовать с 18 марта 2017 г.

Под санкции попали юрлица таких трейдеров как "Параллель", "Укргазпетролеум", "Виолана-ТЭК", "Реал-НП", "УПК-Европлюс", "Надежда", "Автотранс", "Газтрон-Украина", "Пропан-Трейд".

Текст указа на сайте министерства недоступен. Но известно, что ограничения введены в связи с криминальным производством по ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Участники рынка увязывают ограничения МЭРТ с деятельностью СБУ по ограничению импорта сжиженного газа в Украину.

Другим указом – №155 – МЭРТ ввел запрет на деятельность восьми компаний-нерезидентов. Основанием для санкций, согласно дополнению к указу, также служат материалы СБУ, поступившие в МЭРТ 3 февраля 2017 г.

Напомним, в 2016 году доля нелегальных продаж сжиженного газа в Киеве достигла 70% рынка.

Из-за дороговизны бензина потребление сжиженного газа в Украине за 2016 год выросло на 30%.

Подробнее о рынке сжиженного газа в Украине читайте в материале Артема Куюна "Сжиженный газ: барьерам вопреки" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".