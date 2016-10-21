Рассрочка оплаты ЖКХ-услуг начнет действовать не ранее середины ноября

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Необходимо утвердить еще ряд решений на уровне правительства.

Рассрочка на оплату отопления заработает не ранее декабря torange.biz

Механизм оплаты в рассрочку за потребленные жилищно-коммунальные услуги начнет работать с середины ноября текущего года, рассчитывает вице-премьер-министр Павел Розенко.

По словам вице-премьера, принятое Кабинетом министров решение - только первый шаг. Для того, чтобы полностью заработал этот механизм, необходимо внести изменения еще как минимум в четыре постановления КМУ. Соответствующие поручения уже даны.

"Я думаю, что на одном из ближайших заседаний правительства необходимые изменения будут внесены и тогда заработает механизм в полном объеме. Мы рассчитываем, что он начнет работать с середины ноября", - сказал Розенко в эфире телеканала "112 Украина" утром в пятницу, 21 октября.

Заниматься предоставлением и расчетом рассрочки будут (в отличие от жилищных субсидий) не государственные органы соцзащиты населения, а непосредственно теплокоммунэнерго.

Напомним, Кабинет министров Украины 19 октября принял решение о внедрении возможности оплачивать счета за отопление на протяжении нескольких месяцев. Новация будет распостранятся только на тех граждан, которые не получают жилищные субсидии. Действовать она будет на платежи в отопительный период, с октября по март.

Для того, чтобы получить рассрочку, нужно будет обратиться с заявлением. В месяц обращения необходимо будет оплатить 50% счета, остальную часть - равномерно на протяжении апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.