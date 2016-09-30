Медленный рост мировой экономики не может больше оставаться нормой – FT

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Неравномерное распределение богатств обостряется, а это делает агрессивных политиков-популистов влиятельными.

Вред от сохранения медленного, но стабильного экономического роста начал преобладать над выгодой. happystock / Depositphotos

Пересмотр оценок Федеральным резервомсоотношения экономического роста и процентных ставок на прошлой неделе стал еще одним напоминанием о согласии на продление периода слабого, но стабильного роста в глобальной экономике.

И если кто-то думает, что следующие несколько лет будут повторением "новой нормы" предыдущих семи, то ему это простят. Но реальность иная.

Об этом на страницах Financial Times пишет экономист Мохамед эль-Эриэн, который считает, что существуют три сценария развития мировой экономики в ближайшие годы: продолжение барахтанья на месте, серьезный экономический и финансовых спад или же отрыв от мертвой точки, что желательно. И поэтому продление периода слабого роста маловероятно.

Все дело в том, что для сохранения дел такими как есть, нужно быть уверенным, что экономические, финансовые, политические и социальные настроения, порожденные низким ростом, не станут определяющими двигателями экономики. А это сомнительно на фоне того, что "происходит каждый день".

Автор предлагает начать с экономики. Последствия медленного роста превзошли сегодняшние потерянные возможности. Чем дольше они будут сохраняться, тем больше они отберут у потенциального будущего роста. Это понимают компании, которые становятся все более напряженными и замораживают инвестиционные планы. Со временем, это повлияет на настроения потребителей, что ослабит главный двигатель роста. Эти опасения усиливаются, учитывая, что выгоды от ограниченного роста в основном распределялся непропорционально в пользу более благополучных слоев населения, тем самым снижая диверсификацию и устойчивость динамики роста.

Такое разочарование подпитывает политическую поляризацию и нефункциональность. Оно усиливает недоверие к "экспертным оценкам", что в сочетании с ухудшением равномерного распределения доходов, богатств и возможностей начинает увеличивать недоверие к правящей элите и истеблишменту как частного, так и государственного сектора. Поэтому ничего удивительного в том, что в развитых странах начали распространяться движения, настроены против истеблишмента. От Великобритании, где партия UKIP добилась поддержки выхода из ЕС, и увеличения угроз в континентальной Европе остановить дальнейшую интеграцию, до агрессивной антиторговой риторики в США – все это приведет к подрыву продолжительной тенденции развития межгосударственных и финансовых отношений, а следовательно и угрожает росту.

"Чем больше экономическая неустойчивость продлится, тем сильнее будет влияние разъяренных политиков на электорат. Это усилят технологические возможности, которые позволяют быстро объединяться единомышленникам. Поэтому растет давление на политиков с целью заставить их занять изоляционистскую позицию по иммиграции и торговли", - пишет экономист.

Раньше издание Financial Times писало, что центральные банки мира боятся надолго погрязнуть в эре низкого роста экономики. Европейский центральный банк убежден, что эксперимент с отрицательной процентной ставкой приносит свои выгоды. Но член правления ЕЦБ Бенуї Кюре в Джексон Холле сказал, что необычные подходы могут принести нежелательные побочные эффекты.

Тем временем, страны G20 указали на недостаточность одной лишь монетарной политики для поддержания экономического роста. Об этом говорится в итоговом коммюнике двухдневной встречи министров финансов и глав центробанков стран-участниц. акже издание The Economist писало, что мир может охватить финансовый кризис, но не такой, как в 2008 году.