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МАУ получила права на полеты по маршрутам Ryanair из Киева

28 апреля в 20:16

Ryanair намерен запустить полеты в конце октября 2017 года. 

Boeing 737-900 Next Generation_6
МАУ будет летать маршрутами Ryanair
"DELO.UA"
Комиссия Госавиаслужбы на заседании 28 апреля одобрила заявки "Международных авиалиний Украины" на получение прав на полеты из Киева в Стокгольм-Скавсту, Манчестер и Эйндховен, сообщили avianews.com в ведомстве. 

По этим же маршрутам ирландский лоу-кост Ryanair намерен запустить полеты в конце октября 2017 года. 

На данный момент действующие межправительственные соглашения позволяют авиакомпаниям летать без ограничений между Украиной и Швецией. 

На рейсы между Великобританией и Украиной установлены квоты на число полетов на линии Киев-Лондон - 17 рейсов в неделю и по другим маршрутам - 7 рейсов в неделю для каждой из сторон, однако данные квоты полностью не используется. 

Договоренности между Украиной и Нидерландами позволяют летать между странами только по одной авиакомпании от каждой страны  - со стороны Украины назначение имеет МАУ, со стороны Нидерландов - KLM. Таким образом, в случае, если соглашение не будет изменено, Ryanair не сможет начать полеты из Эйндховена в Киев.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен дать поручение относительно удешевления стоимости транспортного сообщения, в частности привлечения в Украину авиакомпаний "лоукостов".

Напомним, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair в конце сентября начнет полеты из аэропорта Львова и киевского аэропорта "Борисполь"

Планируется, что лоукостер Ryanair до конца 2017 года запустит 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева лоукост будет летать в Лондон, Манчестер, Эйндховен и Стокгольм, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.

По материалам: Avianews
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