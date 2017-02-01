Мариупольский меткомбинат остановил половину домн в связи с ситуацией в Авдеевке

Из-за остановки Авдеевского коксохима комбинат им. Ильича в Мариуполе "потушил" две домны из четырех.

Мариупольские металлурги вынуждено остановили домны Pixabay

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича вынуждено остановил две доменные печи из четырех. Это связно с обстрелами в Авдеевке Донецкой области, в результате которых остановил производство Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ). Он является единственным поставщиком кокса на Мариупольский меткомбинат, сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook.

"АКХЗ в последние сутки находится на грани из-за непрекращающихся обстрелов. Поставки кокса на комбинат Ильича сократились, а сегодня это наш единственный поставщик кокса. Поэтому и нам сегодня нелегко – работают только две доменные печи из четырех. Наша главная задача сейчас – сохранить газотранспортную систему комбината, от которой зависит работа всех технологических агрегатов. Запасов сырья у нас на 2,5 суток – этого хватит для работы двух печей на минимальных параметрах. Поэтому пока держимся и надеемся на улучшение ситуации в Авдеевке в ближайшее время", - сообщил Зинченко.

Авдеевский коксохим и Мариупольский меткомбинат им. Ильича входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%), связанные с Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено водо-,тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод.

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать официальный визит в Германию. Глава государства поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также инициировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".