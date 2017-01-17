Мадуро анонсировал новый саммит нефтедобывающих стран

Президент Венесуэлы прогнозирует рост цены на нефть до 60 долларов за баррель.

Мадуро надеется на подорожание венесуэльской нефти minci.gob.ve

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи в Каракасе с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо заявил о возможности повышения цен на венесуэльскую нефть до 60 долларов за баррель, а также анонсировал новый саммит нефтедобывающих стран. Он может состояться уже в текущем квартале.

"Мы обсудили необходимость созвать в первом квартале года саммит стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, на котором мы сможет сделать шаги, отталкиваясь от имеющегося плана по стабилизации рынка и обеспечению справедливых цен, на пять или 10 лет", — заявил Мадуро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Noticias24.

В свою очередь глава ОПЕК приветствовал уже реализованную инициативу Мадуро о снижении добычи нефти для обеспечения баланса цены. "Советы, которые я получил от Мадуро, были определяющими для достижения соглашения в Вене в ноябре, оно создало основу платформы для обеспечения баланса мирового нефтяного рынка", – сказал Баркиндо.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они обязались сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.