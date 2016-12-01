Львов потратит 36 миллионов гривень на вывоз мусора из города

Средства получит городской коммунальный перевозчик

Львов нашел деньги на вывоз мусора

Львовский городской совет проголосовал за выделение 36 миллионов гривень на вывоз мусора из города в декабре, сообщается на сайте городского совета.

Выделенные средства пойдут на компенсацию затрат на вывоз мусора в ноябре и до 20 декабря. Данные средства получит ЛКП "Львівспецкомунтранс" в качестве компенсации расходов. 1 ноября коммунальное предприятие уже получило от горсовета 64 миллионов гривень компенсации расходов, из которых 2,7 миллиона потратило на покупку новых контейнеров для мусора. В сентябре коммунальный перевозчик получил из горбюджета около 40 миллионов гривень.

30 мая трое спасателей и один коммунальщик оказались под завалами большого объема мусора во время тушения пожара на свалке 30 мая. Спасатели погибли, их тела были обнаружены 31 мая. Тело четвертого погибшего так и не смогли найти.

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой объявить город Львов, а также села Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Большегрибовицкий сельсовет принял решение о закрытии с 1 июня навсегда Грибовицкой свалки во Львовской области.

Мусор из Львова для переработки стали принимать разные города страны. Иногда по пути перевозчики попросту выкидывали мусор прямо на землю возле дороги.

Киев прекратил принимать мусор из Львова из-за ремонта на заводе "Энергия". За шесть недель в Киев привезли 6,5 тыс. тонн мусора из Львова. Всего за это время сожгли 42 тыс. тонн. После этого мусор из Львова стали возить в Николаев.