Лукашенко хочет закупать нефть в Иране

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Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Лукашенко пригрозил повернуться в сторону Ирана.

Белорусский президент готов закупать дешевую нефть за морем

Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Ирана, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

"Мы ведем переговоры с Ираном, который мечется в поисках для поставки нефти и который снизит нам цену", - сказал он в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета республики Национального собрания Беларуси.

Президент также сообщил, что велел правительству вернуться к проекту нефтепровода из Балтики и "немедленно закончить модернизацию" Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.

В сентябре Лукашенко пожаловался на неприкрытое экономическое давление со стороны РФ. "Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь", – сказал он.

В середине января 2016 года ЕС и США сняли с Ирана санкции. Сразу после этого Тегеран увеличил нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а в середине февраля Иран отправил первую партию углеводородов в Европу.

В апреле министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Иран рассматривает возможность прокачки своей нефти через украинский нефтепровод "Одесса-Броды".