Лукашенко договорился с Россией о поставках энергоносителей

После заявления Лукашенко о поддержке России со стороны белорусской армии на западном направлении проблемные вопросы были сняты.

Лукашенко говорит, что снял проблемные вопросы с Россией Сайт президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об урегулировании проблемного вопроса в сфере поставок энергоносителей.

"Я вчера познакомился с докладом правительства по нефтегазовым вопросам с Российской Федерацией. Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты", - сказал бессменный белорусский президент.

В сентябре Лукашенко пожаловался на неприкрытое экономическое давление со стороны РФ. "Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь", – сказал он.

7 октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Ирана. "Мы ведем переговоры с Ираном, который мечется в поисках для поставки нефти и который снизит нам цену", - сказал он. Тогда же он сообщил, что Россия может рассчитывать на поддержку со стороны белорусской армии на западном направлении. "Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее Отечество на не менее важном для России западном направлении… На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Беларусь и Россию", - сказал Лукашенко.