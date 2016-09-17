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Ложкин хочет привлекать по 6-7 миллиардов долларов инвестиций в год

17 сентября в 12:48

По его словам, Украина не сможет стать успешной, если не добьется роста ВВП выше 6%.

Борис Ложкин1
Ложкин считает, что Украина не станет успешной без экономического роста более чем на 6% ежегодно.
Facebook/Boris Lozhkin
По словам секретаря Национального инвестиционного совета Украине Бориса Ложкина, вполне реально достичь экономического роста на уровне 10-11%. Однако, для этого нужно привлечь значительные инвестиций. Об этом он сказал на саммите YES в Киеве.

"В общем, нам нужно в течение ближайших трех лет 20 миллиардов долларов инвестиций. Это 6-7 миллиардов в год. Это звучит фантастически. Но если присмотреться, то мы увидим, что существует большой инвестиционный потенциал в различных украинских областях: энергетика, инфраструктура, агросектор", - сказал Ложкин.

Он добавил, что существует много способов, как можно привлечь инвестиции, если изучить мировой опыт. В это же время, есть иностранные фонды, которые готовы инвестировать миллиарды долларов в Украину. Но им нужны отдельные соглашения. Однако, по словам Ложкина, проблема еще в том, что в Украине мало крупных инвестиционных проектов.

"Если у меня есть 10 миллиардов долларов, могу ли я инвестировать в Украине? Нет. Потому что у нас даже на 5 миллиардов нет проектов. Ситуацию нужно менять, нужно работать с кабмином, парламентом, частным сектором, чтобы дать старт масштабным проектам", - сказал он.

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Напомним, в августе Кабинет министров одобрил создание при правительстве Офиса содействия инвестициям. Инвесторам пообещали решение "под ключ" всех бюрократических процессов и разрешительных процедур.

По материалам: ZN.UA
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Тэги инвестиции Украина Ложкин инвестиционный
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