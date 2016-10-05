Лояльный к Путину экс-канцлер Германии Шредер возглавил совет Nord Stream 2

Шредер также является главой комитета акционеров Nord Stream AG.

Шредер возглавил совет Nord Stream 2 les-crises.fr

Бывший канцлер Германии, лояльного к российскому президенту Владимиру Путину, стал главой управляющего совета, говорится в сообщении компании.

Назначение состоялось 29 июля.

Шредер является главой комитета акционеров Nord Stream AG.

"Газпром" привлек еще пять компаний, Uniper Global Commodities SE (Германия), ENGIE SA (Франция), OMV Nord Stream II Holding AG (Швейцария), Shell Exploration and Production (LXXI) B.V. (Нидерланды), Wintershall Nederland B.V. (Нидерланды) к созданию совместного предприятия "Nord Stream 2" (Северный поток-2). Ранее планировалось запустить газопровод в 2019 году, и одновременно отказаться от транзита российского газа через территорию Украины.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал, что в Евросоюзе могут полностью отказаться от проекта "Северный поток-2". По его словам, недавнее решение Еврокомиссии приостановить заявку на "Северный поток -2" может означать и полный отказ Евросоюза от этого проекта. На решение Европейской комиссии мог повлиять и факт снижения давления в украинской газотранспортной системе.

В июле антимонопольный регулятор Польши UOKiK не согласовал разрешение на создание компании для строительства "Северного потока-2".

Польский президент Анджей Дуда во время визита в Киев заявлял о том, что Польша выступает против "политического" газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. По его словам, Киев и Варшава имеют единую позицию касательно российского газопровода.