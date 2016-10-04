Лондонский Сити ищет способ, как уберечь иммигрантов от Brexit – FT

Британские компании не хотят терять всех своих высококвалифицированных работников, приехавших из других стран ЕС.

Лондонский финансовый сектор пытается спасти своих сотрудников от антииммиграционных сантиментов Brexit. samot / Depositphotos

От французских деривативных банкиров до итальянских советников по вопросам заключения соглашений и программистов из Восточной Европы – возможность свободно привлекать профессионалов из стран ЕС для работы в индустрии финансовых услугпозволила Лондону стать высококвалифицированным финансовым центром мира.

И теперь эта его роль под угрозой. Об этом пишет издание Financial Times.

"Возможность привлекать разные наборы навыков из-за границы в Великобритании гораздо важнее, чем иметь доступ к единому рынку", - сказал председатель и старший партнер компании Big Four группы Deloitte Дэвид Спроул.

После того, как премьер-министр Тереза Мэй определила сроки проведения Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме из-за недовольства наплывом иммигрантов, сфера финансовых услуг Великобритании начала бороться за сохранение иностранной рабочей силы. И проблема выходит за пределы ключевой банковской сферы, управления активами и страхования. Теперь компании хотят также сохранить иностранных специалистов технических специальностей в сфере финансов, а также юристов и аккаунт-менеджеров. Лондонская финансовая экосистема полагаются на бизнес, для которого важно иметь доступ людей с нужными навыками когда угодно.

Несмотря на обещания правительства устроить "мягкое" урегулирования для граждан ЕС, которые живут и работают в Великобритании, их судьба остается неопределенной. Мэй не учла страхов Сити, когда в воскресенье сказала на конференции Консервативной партии, что она не будет идти на компромисс в вопросе свободы передвижения.

Граждане ЕС, которые провели в Великобритании по меньшей мере пять лет, смогут подать заявку на получение разрешения на постоянное проживание. Однако правительство ничего не говорит о тех, кто приехал в королевство относительно недавно. Также остается не определенной дата, когда Британия перекроет свои границы для иностранцев.

"Правительство должно гарантировать, что те граждане ЕС, которые уже сейчас живут и работают здесь, смогут спокойно оставаться и работать в Великобритании", - сказал основатель и исполнительный директор RateSetter Ридиан Льюис, в чьей компании 20% сотрудников приехали из других стран ЕС.

Всего из 360 тысяч работников Сити по меньшей мере 11% составляют иммигранты из стран Евросоюза. Больше всего иностранцев работает в международных банках. А в технической индустрии каждый пятый приехал в Британию из другой страны ЕС.

Вчера издание Financial Times писало, что премьер-министр Тереза Мэй взяла курс на отказ Британии от единого рынка ЕС. Она сказала, что хочет дать "британским компаниям максимальную свободу торговли и доступ к единому рынку", но не ценой свободного перемещения или подчинения судьям в Люксембурге. Тем временем, она пообещала, что Великобритания воспользуется статьей 50 Лиссабонского договора не позднее, чем до конца марта.

Тем временем, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сказал, что в Лондоне рассчитывают сохранить торговые связи с ЕС после Brexit.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.