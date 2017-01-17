Лидер Китая в Давосе назвал вызовы для мировой экономики

По его мнению, мировой экономический ландшафт меняется, но старые подходы в управлении не успевают за этим процессом.

Си Цзиньпин назвал вызовы для мировой экономики и процитировал основателя "Красного Креста". weforum.org

Самый большой вызов для лидеров всех стран, по мнению, - это сохранить экономическую стабильность в мире. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его мнению, нехватка сильных позиций делает сложным сохранение стабильного роста мировой экономики. А подход составления краткосрочных планов продемонстрировал свою неэффективность.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что мировая экономика сейчас вошла в период поиска новых экономических стимулов и двигателей. А тем временем, старые способы управления в разных странах не готовы справиться с новыми экономическими реалиями. Также лидер Китая обратил внимание на то, что цепь поставок, обеспечения и производства меняется. Но капиталы и инвестиции не успевают за этим процессом.

"Неравенство растет. 1% самых богатых людей мира значительно богаче, чем остальные 99% вместе взятые. Рост неравенства тревожит. Миллионы людей до сих пор живут в бедности. Мир, в котором большинство семей имеют темло в доме, достаточно еды и надежное рабочее место остается мечтой", - отметил Си Цзиньпин.

При этом, лидер КНР процитировал основателя Красного Креста Анри Дюнана: "Наши главные враги - это не соседние страны, а голод, бедность и безразличие. Мы должны принять все эти вызовы".

Также сегодня в Давосе Си Цзиньпин предложил переформатировать глобализацию, поскольку в этом процессе, по его мнению, не хватает равенства между странами.

Напомним, что сегодняшняя появление Си Цзиньпіна в Давосе - это первый в истории случай, когда лидер Китая принял участие во Всемирном экономическом форуме. Издание Bloomberg писало, что он займет роль "немилого лидера бизнес элит", выступив чемпионом и адвокатом процесса глобализации.