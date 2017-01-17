Лидер Китая объявил начало нового экономического этапа в своей стране

По его словам, в стране сменился главный двигатель экономического роста.

По словам Си Цзиньпина, китайская экономика сейчас растет за счет внутреннего потребления. Xinhua News Agency

К этому времени экономический рост Китая зависел от потока внешних прямых инвестиций, наращивания производства и экспорта. Однако теперь ситуация несколько изменилась.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал лидер КНР Си Цзиньпин.

"Китай вошел в период, который мы называем "новой нормой". Внутреннее потребление стало новым главным двигателем роста ВВП. Благодаря этому создается много новых рабочих мест", - пояснил он.

Китайский лидер также отметил, что его страна сегодня хоть и стала одной из крупнейших экономик мира, все равно остается среди развивающихся стран. И уровень жизни в стране остается не таким, как в развитых странах.

"Это означает, что у нас есть поле для дальнейшего развития и процесса реформ", - сказал Си Цзиньпин, объяснив, что его страна собирается расширить доступ к китайскому рынку для иностранных инвесторов и усилить защиту частной собственности.

Также сегодня в Давосе Си Цзиньпин предложил переформатировать глобализацию, поскольку в этом процессе, по его мнению, не хватает равенства между странами.

Напомним, что сегодняшняя появление Си Цзиньпіна в Давосе - это первый в истории случай, когда лидер Китая принял участие во Всемирном экономическом форуме. Издание Bloomberg писало, что он займет роль "немилого лидера бизнес элит", выступив чемпионом и адвокатом процесса глобализации.