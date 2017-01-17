Топ Новости
<
>

Лидер Китая объявил начало нового экономического этапа в своей стране

17 января в 14:21

По его словам, в стране сменился главный двигатель экономического роста.

Си Цзиньпин
По словам Си Цзиньпина, китайская экономика сейчас растет за счет внутреннего потребления.
Xinhua News Agency
К этому времени экономический рост Китая зависел от потока внешних прямых инвестиций, наращивания производства и экспорта. Однако теперь ситуация несколько изменилась.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал лидер КНР Си Цзиньпин.

"Китай вошел в период, который мы называем "новой нормой". Внутреннее потребление стало новым главным двигателем роста ВВП. Благодаря этому создается много новых рабочих мест", - пояснил он.

Китайский лидер также отметил, что его страна сегодня хоть и стала одной из крупнейших экономик мира, все равно остается среди развивающихся стран. И уровень жизни в стране остается не таким, как в развитых странах.

"Это означает, что у нас есть поле для дальнейшего развития и процесса реформ", - сказал Си Цзиньпин, объяснив, что его страна собирается расширить доступ к китайскому рынку для иностранных инвесторов и усилить защиту частной собственности.

Также сегодня в Давосе Си Цзиньпин предложил переформатировать глобализацию, поскольку в этом процессе, по его мнению, не хватает равенства между странами.

Напомним, что сегодняшняя появление Си Цзиньпіна в Давосе - это первый в истории случай, когда лидер Китая принял участие во Всемирном экономическом форуме. Издание Bloomberg писало, что он займет роль "немилого лидера бизнес элит", выступив чемпионом и адвокатом процесса глобализации.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги экономика производство Китай ВВП
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
2 комментария
  • Anna Aleksanian Сегодня, 14:37 ALEPPO – ASTANA TRANSIT. About the new Russian-Turkish military pact. On January 23, 2017 in Astana the meeting of presidents of Turkey, Russia and Iran for the section of the territory of Syria will take place. In Astana de facto to spend the force the Mastiff. Sykes – Piko of 1916 about the section of Ottoman Turkey. geopolitical Transit of Aleppo – Astana has no good chances to become the new Contract according to the section of the Middle East for Saks-Piko similarity. Arayik SARGSYAN, academician, http://rusdozor.ru/2017/01/17/aleppo-astana-tranzit/ Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Anna Aleksanian Сегодня, 14:36 АЛЕППО – АСТАНА ТРАНЗИТ. О новом русско– турецком военном пакте. 23 января 2017 года в Астане состоится встреча президентов Турции, России и Ирана для раздела территории Сирии. В Астане де-факто потратить свою силу Дог. Сайкса –Пико от 1916 года о разделе Османской Турции. геополитический Транзит Алеппо –Астана не имеет большие шансы стать новым Договором по разделу Ближнего Востока на подобие Сакса-Пикo. Араик САРГСЯН, академик,http://rusdozor.ru/2017/01/17/aleppo-astana-tranzit/ Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 27.72
EUR 29.37
Последние новости