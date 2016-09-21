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Латвия пока не готова вернуть Украине конфискованные "миллионы Арбузова"

21 сентября в 17:15

Расследование по отмыванию денег "семьей" Януковича в Латвии еще не завершено. 

Украина Латвия
В Латвии продолжается расследование по отмыванию денег окружением Януковича
gazetavv.com
Латвийские правоохранители продолжают расследование по делу об отмывании преступных активов украинскими экс-чиновниками времен Януковича, действий по возврату Украине конфискованных в рамках расследования активов пока не предусматривается, сообщил замглавы пресс-службы Госполиции Латвии Дайрис Анучинс.

"В данный момент можем сказать, что по делу продолжается расследование, посылаются запросы в правоохранительные органы Украины, продолжается сбор информации. На данном этапе расследования еще не предусматриваются конкретные действия по возврату средств", - отметил представитель ведомства в комментарии для "Укринформ".

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Латвии Раймондсу Вейонису с просьбой о содействии в возвращении в Украину денег, конфискованным правительством Латвии,  а также в содействии правоохранительным органам Украины в расследовании дел в отношении бывшей власти.

Как сообщалось, суд в Латвии конфисковал в бюджет страны 50 млн евро, которые могут принадлежать бывшему главе НБУ времен Виктора Януковича Сергею Арбузову. Как пишет латвийское издание LSM, законы Латвии позволяют до завершения расследования признать капиталы нелегальными и конфисковать.

Напомним, еще два года назад, в сентябре 2014 года, тогдашний генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что у Сергея Арбузова на счетах в латвийских банках арестовано 49,3 млн долларов. Кроме того, у народного депутата Юрия Иванющенко на счетах, связанных с ним, в Латвии арестованы денежные средства в сумме 32 млн долларов, а на счетах прочих банковских учреждений -  72 млн швейцарских франков. 

По материалам: Укринформ
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Тэги Латвия расследование Янукович
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