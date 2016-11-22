Центробанк Китая стабилизировал курс юаня после 12-дневного падения

Финансистам страны удалось прекратить рекордное за последние 8 лет падение нацвалюты.

Китайский юань вырос на фоне ослабевшего доллара tsn.ua

справился с падением курса юаня, длившимся на протяжении 12 торговых сессий. На фоне ослабевшего доллара, китайские финансисты повысили курс нацвалюты, сообщает Financial Times

Народный Банк Китая повысил справочный курс национальной валюты по отношению к доллару до 6,87709 юаня за доллар, что на 0,3% выше по сравнению с курсом нацвалюты в понедельник, 21 ноября.

Офшорный курс юаня, торги по которому проводятся за пределами материкового Китая и не связанны со справочным курсом нацвалюты внутри страны, 22 ноября подорожал до 6,9097 юаня за доллар.

Курс китайского юаня падал на протяжении 12 дней, установив тем самым своеобразный рекорд. По итогам этого падения, курс юаня по отношению к доллару снизился на 2,2%.

Индекс доллара, отражающий изменение его курса по отношению к корзине основных мировых валют, ослаб к моменту закрытия торгов в понедельник, 21 ноября. Данное событие положило конец рекорду его побед, сохранявшемуся в течение 10 торговых сессий.

Напомним, ранее китайский юань стал частью валютной корзины МВФ. Тем временем в Индии в рамках проведения денежной реформы запретили менять более 30 долларов за раз.