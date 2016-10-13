Курс на межбанке зафиксировался на уровне 25,80 грн/доллар

На фоне укрепления национальной валюты НБУ купил в резервы еще почти 20 млн долларов.

Безналичный доллар стоит 25,80 ZN.UA

Курс гривни нав четверг, 13 октября, остался почти без изменений на уровне 25,795 грн/доллар (в предыдущий рабочий день - 25,79 грн/доллар).

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,78-25,81 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг купил 18,4 млн долларов, что составило 70,2% предложения, по курсу до 25,81 грн/долларов.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,7908 грн/доллар с 25,8074 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 372,92 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 517,84 млн долларов.

В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".