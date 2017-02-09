Курс на межбанке снизился до 27,06 грн/доллар

Безналичный доллар на межбанке подорожал на 16 коппек.

Межбанковский доллар стоит дороже 27 грн freeimages.com

Курс гривни нав четверг, 9 февраля, снизился до 27,06 грн/доллар с 26,9 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,03-27,09 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг на рынок с интервенциями не выходил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,0251 грн/доллар с 26,9125 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 217,36 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день -297,72 млн долларов.

17 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что падение курса гривни вызвано сезонными факторами и в ближайшее время ситуация стабилизируется. "Я вчера разговаривал с председателем Национального банка (Валерией Гонтаревой), и она совершенно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию", - сказал премьер.