Курс гривни на межбанке упал на 30 копеек

В НБУ объясняют чрезмерный спрос на иностранную валюту рождественскими выходными в США и Европе, а также возмещением НДС.

Доллар перед Новым годом резко подорожал Pixabay

Курс гривни наво вторник, 27 декабря, снизился до 26,65 грн/доллар с 26,35 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,60-26,70 грн/доллар.

НБУ во вторник провел аукцион по продаже валюты с заявленным объемом 80 млн долларов, в ходе которого реализовал 46,8 млн долларов по курсу до 26,68 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в о вторник снизился до 26,6507 грн/доллар с 26,3656 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 332,64 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 136,06 млн доларов.

Как заявили в НБУ, чрезмерный спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке вызван ситуативными факторами. В частности, рождественские выходные в США и Европе ограничили предложение валюты на рынке. Кроме того, спрос на инвалюту вырос на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС на минувшей и текущей неделе.