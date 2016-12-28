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Курс гривни на межбанке упал до 27 грн/доллар

28 декабря в 19:50

Падение гривни перед Новым годом ускорилось. НБУ продал на аукционе почти 100 млн долларов.

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Безналичный доллар подорожал до 27 грн
Pixabay
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 28 декабря, снизился до 27,00 грн/доллар с 26,65 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,95-27,10 грн/доллар.

НБУ в среду выставил на аукцион до 100 млн долларов и продал 96,8 млн долларов, что удовлетворило 80,7% спроса, по курсу до 26,93 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,8932 грн/доллар с 26,6507 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 416,62 млн доллар, тогда как в предыдущий рабочий день - 332,64 млн долларов.

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Как заявили в НБУ, чрезмерный спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке вызван ситуативными факторами. В частности, рождественские выходные в США и Европе ограничили предложение валюты на рынке. Кроме того, спрос на инвалюту вырос на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС на минувшей и текущей неделе.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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