Курс гривни на межбанке упал до 27 грн/доллар

Падение гривни перед Новым годом ускорилось. НБУ продал на аукционе почти 100 млн долларов.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,95-27,10 грн/доллар.
НБУ в среду выставил на аукцион до 100 млн долларов и продал 96,8 млн долларов, что удовлетворило 80,7% спроса, по курсу до 26,93 грн/доллар.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,8932 грн/доллар с 26,6507 грн/доллар в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 416,62 млн доллар, тогда как в предыдущий рабочий день - 332,64 млн долларов.
Как заявили в НБУ, чрезмерный спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке вызван ситуативными факторами. В частности, рождественские выходные в США и Европе ограничили предложение валюты на рынке. Кроме того, спрос на инвалюту вырос на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС на минувшей и текущей неделе.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,