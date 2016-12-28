Курс гривни на межбанке упал до 27 грн/доллар

Падение гривни перед Новым годом ускорилось. НБУ продал на аукционе почти 100 млн долларов.

Безналичный доллар подорожал до 27 грн Pixabay

Курс гривни нав среду, 28 декабря, снизился до 27,00 грн/доллар с 26,65 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,95-27,10 грн/доллар.

НБУ в среду выставил на аукцион до 100 млн долларов и продал 96,8 млн долларов, что удовлетворило 80,7% спроса, по курсу до 26,93 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,8932 грн/доллар с 26,6507 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 416,62 млн доллар, тогда как в предыдущий рабочий день - 332,64 млн долларов.

Как заявили в НБУ, чрезмерный спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке вызван ситуативными факторами. В частности, рождественские выходные в США и Европе ограничили предложение валюты на рынке. Кроме того, спрос на инвалюту вырос на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС на минувшей и текущей неделе.