Курс гривни на межбанке укрепился до 26,9 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ купил в резервы 35 млн долларов.

Доллар стоит дешевле 27 грн examiner.com

Курс гривни нав среду, 8 февраля, укрепился до 26,9 грн/доллар с 27 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,88-26,92 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в среду с объявленным потолком покупки в 50 млн долларов получил заявки на 35,4 млн долларов, из которых удовлетворил на 26,5 млн долларов по курсу до 26,9199 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,9125 грн/доллар с 27,0319 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 297,72 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 191,62 млн долларов.

17 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что падение курса гривни вызвано сезонными факторами и в ближайшее время ситуация стабилизируется. "Я вчера разговаривал с председателем Национального банка (Валерией Гонтаревой), и она совершенно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию", - сказал премьер.