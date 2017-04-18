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Курс гривни на межбанке укрепился до 26,80 грн/доллар

18 апреля в 19:50

Национальная валюта продолжает укрепляться после получения миллиарда от МВФ. НБУ на рынок не выходил.

доллар
Доллар продолжает дешеветь
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 18 апреля, укрепился до 26,8 грн/доллар с 26,825 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,78-26,82 грн/.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,8452 грн/доллар с 26,8121 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 171,22 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 249,16 млн долларов.

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста",- сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Нацбанк инфляция
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