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Курс гривни на межбанке укрепился до 26,78 грн/доллар

19 апреля в 19:50

Национальная валюта продолжает укрепляться после получения миллиарда от МВФ. НБУ на рынок не выходил.

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Доллар продолжает дешеветь
Pixabay
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 19 апреля, укрепился до 26,775 грн/доллар с 26,8 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,76-26,79 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,7871 грн/доллар с 26,8452 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 279,98 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 171,22 млн долларов.

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста",- сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Нацбанк инфляция курс
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