Курс гривни на межбанке укрепился до 26,72 грн/доллар

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Национальная валюта продолжает укрепляться после получения миллиарда от МВФ. НБУ на рынок не выходил.

Доллар продолжает дешеветь torange.ru

Курс гривни нав пятницу, 21 апреля, укрепился до 26,72 грн/доллар с 26,75 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Ка сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,71-26,73 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,7328 грн/доллар с 26,7567 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 251,12 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 218,38 млн долларов.

13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста",- сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.