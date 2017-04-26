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Курс гривни на межбанке укрепился до 26,58 грн/доллар

26 апреля в 19:50

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ на рынок не выходил.

доллар
Доллар продолжает дешеветь
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 26 апреля, укрепился до 26,575 грн/доллар с 26,6 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,56-26,59 грн/доллар.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,5889 грн/доллар с 26,6318 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 288,82 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 335,5 млн долларов.

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста",- сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Нацбанк инфляция
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