Курс гривни на межбанке укрепился до 26,55 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ купил в резервы 30 млн долларов.

Доллар продолжает дешеветь

Курс гривни нав четверг, 27 апреля, укрепился до 26,545 грн/доллар с 26,575 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,53-26,56 грн/доллар.

НБУ на аукционе в четверг купил 30,7 млн долларов при заявленном объеме в 50 млн долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5573 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,5515 грн/доллар с 26,5889 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 319,94 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 288,82 млн долларов.

13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста",- сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.