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Курс гривни на межбанке укрепился до 26,43 грн/доллар

11 мая в 19:50

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ купил в резервы еще 75 млн долларов.

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Доллар продолжает дешеветь
Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 11 мая, укрепился до 26,430 грн/доллар с 26,435 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,42-26,44 грн/доллар.

НБУ на аукционе в четверг купил 74 млн долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,4393 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,4289 грн/доллар с 26,4559 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 433,10 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 243,52 млн долларов.

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Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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