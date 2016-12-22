Курс гривни на межбанке укрепился до 26,21 грн/доллар

Курс национальной валюты постепенно возвращается к уровню до национализации Приватбанка.

Курс гривни нав четверг, 22 декабря, укрепился до 26,21 грн/доллар с 26,44 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,18-26,24 грн/доллар

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг на аукционе выкупил все предложение на 28,4 млн долларов по курсу до 26,30 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,2860 грн/доллар с 26,4294 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 368,80 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 230,56 млн долларов.

21 декабря в НБУ пообещали успокоить валютный рынок после национализации Приватбанка. "Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Чурий напомнил, что в течение года НБУ пополнял международные резервы, чтобы нарастить свои мощности для успокоения валютного рынка в периоды усиленной волатильности. Чистая покупка валюты Национальным банком во время валютных аукционов и интервенций с начала года составила 1,7 млрд долларов. В результате сегодня объем международных резервов составляет 15,4 млрд долларов. "Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - добавил он.