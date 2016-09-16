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Курс гривни на межбанке укрепился до 25,8 грн/доллар

16 сентября в 19:00

Доллар подешевел еще на 30 копеек после выделения Украине транша МВФ.

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Доллар подешевел еще на 30 копеек
Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 16 сентября, укрепился до 25,835 грн/доллар с 26,05 грн/доллар.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,8-25,87 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,9011 грн/доллар с 26,2067 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 277,84 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 382,21 млн долларов.

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Напомним, в ночь на четверг, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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