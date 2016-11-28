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Курс гривни на межбанке укрепился до 25,66 грн/доллар

28 ноября в 19:50

Объем торгов на межбанке упал ниже 200 млн долларов. НБУ на рынок не выходил.

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ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 27 ноября, укрепился до 25,66 грн/доллар с 25,74 грн/доллар на окончание торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 25,64-25,68 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,6595 грн/доллар с 25,7244 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 190,54 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 297,22 млн долларов.

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Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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