Курс гривни на межбанке укрепился до 25,66 грн/доллар

Объем торгов на межбанке упал ниже 200 млн долларов. НБУ на рынок не выходил.

Доллар подешевел на 10 копеек ZN.UA

Курс гривни нав понедельник, 27 ноября, укрепился до 25,66 грн/доллар с 25,74 грн/доллар на окончание торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 25,64-25,68 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,6595 грн/доллар с 25,7244 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 190,54 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 297,22 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.