Курс гривни на межбанке укрепился до 25,60 грн/доллар

Котировки к окончанию торгов составили 25,58-25,62 грн/доллар. НБУ пополнил резервы на 12,8 млн долларов.

Доллар подешевел еще на 5 копеек firestock.ru

Курс гривни наво вторник, 29 ноября, укрепился до 25,60 грн/доллар с 25,66 грн/доллар на окончание торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 25,58-25,62 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник при заявленном объеме в 50 млн долларов приобрел 12,8 млн долларов, что составило 96% предложения, по курсу до 25,6 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,5994 грн/доллар с 25,6595 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 257,52 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 190,54 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.