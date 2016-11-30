Курс гривни на межбанке укрепился до 25,55 грн/доллар

Доллар подешевел еще на 5 копеек. Национальный банк пополнил резервы на 35 млн долларов.

Доллар подешевел еще на 5 копеек ZN.UA

Курс гривни на, 30 ноября, в среду укрепился до 25,55 грн/доллар с 25,60 грн/доллар на окончание торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 25,54-25,56 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в среду купил 34,8 млн долларов, что составило 100% предложения, по курсу до 25,56 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,5586 грн/доллар с 25,5994 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 342,48 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 257,52 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.