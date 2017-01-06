Курс гривни на межбанке снова упал до до 27 грн/доллар

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В первые дни нового года на валютном рынке наблюдается высокая полатильность.

НБУ снова вынужден продавать доллары Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни нав пятницу, 6 января, снизился до 27,1 грн/доллар с 26,305 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27-27,2 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в пятницу продал 55,2 млн долларов по курсу до 27,05 грн/доллар

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,0209 грн/доллар с 26,2867 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 267,66 млн доллар, тогда как в предыдущий рабочий день - 411,56 млн доллар.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.