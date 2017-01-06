Курс гривни на межбанке снова упал до до 27 грн/доллар

В первые дни нового года на валютном рынке наблюдается высокая полатильность.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27-27,2 грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в пятницу продал 55,2 млн долларов по курсу до 27,05 грн/доллар
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,0209 грн/доллар с 26,2867 грн/доллар в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 267,66 млн доллар, тогда как в предыдущий рабочий день - 411,56 млн доллар.
Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.
Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,