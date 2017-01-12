Топ Новости
<
>

Курс гривни на межбанке снизился до 27,30 грн/доллар

12 января в 19:50

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,26-27,34 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

10 долларов США
Доллар продолжает дорожать
examiner.com
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 12 января, снизился до 27,3 грн/доллар с 27,25 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,26-27,34 грн/доллар.

НБУ в четверг аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,2516 грн/доллар с 27,1132 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 223,5 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 281,02 млн долларов.

Читайте также: НБУ отменил свое требование к банкам увеличить капитал до 300 млн грн к 11 января

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги гривна курс Нацбанк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.11
EUR 28.48
Последние новости