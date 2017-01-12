Курс гривни на межбанке снизился до 27,30 грн/доллар

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,26-27,34 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

Доллар продолжает дорожать examiner.com

Курс гривни нав четверг, 12 января, снизился до 27,3 грн/доллар с 27,25 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,26-27,34 грн/доллар.

НБУ в четверг аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,2516 грн/доллар с 27,1132 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 223,5 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 281,02 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.