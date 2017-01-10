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Курс гривни на межбанке снизился до 27,15 грн/доллар

10 января в 19:50

На межбанке наблюдается дефицит валюты. НБУ на аукционе во вторник продал 51 млн долларов.

Доллар курс_4
Безналичный доллар продолжает дорожать
Flickr/Pictures of Money
Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 10 января, снизился до 27,15 грн/доллар с 27,1 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,1-27,2 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник продал 51 млн долларов по курсу до 27,21 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,1868 грн/доллар с 27,0209 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 262,22 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 267,66 млн долларов.

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Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги курс гривна Нацбанк
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