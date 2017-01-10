Курс гривни на межбанке снизился до 27,15 грн/доллар

На межбанке наблюдается дефицит валюты. НБУ на аукционе во вторник продал 51 млн долларов.

Безналичный доллар продолжает дорожать Flickr/Pictures of Money

Курс гривни наво вторник, 10 января, снизился до 27,15 грн/доллар с 27,1 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,1-27,2 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник продал 51 млн долларов по курсу до 27,21 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,1868 грн/доллар с 27,0209 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 262,22 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 267,66 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.