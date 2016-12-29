Курс гривни на межбанке снизился до 27,13 грн/доллар

Гривня продолжает дешеветь. В НБУ утверждают, что это не связано с национализацией Приватбанка.

Доллар подорожал еще на 20 копеек Flickr/Pictures of Money

Курс гривни нав четверг, 29 декабря, снизился до 27,13 грн/доллар с 27,00 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,05-27,21 грн/доллар.

НБУ в четверг вновь выставил на аукцион до 100 млн долларов и продал 59,1 млн долларов, что удовлетворило 67,6% спроса, по курсу до 27,25 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 27,1909 грн/доллар с 26,8932 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 324,26 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 416,62 млн долларов.

В Национальном банке Украины заявили, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом ПАО КБ "Приватбанк" в государственную собственность.

"В целом фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни нет – рыночные факторы сейчас являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - сказал замглавы НБУ Олег Чурий.