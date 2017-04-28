Курс гривни на межбанке снизился до 26,57 грн/доллар

Межбанковский курс прервал 15-дневный тренд на укрепление. Доллар подорожал на 2 копейки.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,55-26,58 грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,5609 грн/доллар с 26,5515 грн/доллар в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 266,22 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 319,94 млн долларов.
13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста",- сказано в сообщении НБУ.
В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,