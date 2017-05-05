Курс гривни на межбанке снизился до 26,50 грн/доллар

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После длительного периода укрепления национальная валюта закрепилась на уровне 26,50 грн/доллар.

Межбанковский доллар стоит 26,50 грн Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни нав пятницу, 5 мая, снизился до 26,495 грн/доллар с 26,475 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,48-26,51 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,5093 грн/доллар с 26,4858 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 278,12 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 339,60 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.