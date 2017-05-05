Топ Новости
<
>

Курс гривни на межбанке снизился до 26,50 грн/доллар

5 мая в 19:30

После длительного периода укрепления национальная валюта закрепилась на уровне 26,50 грн/доллар.

курс гривни курс валют обмен валют гривня доллар_4
Межбанковский доллар стоит 26,50 грн
Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 5 мая, снизился до 26,495 грн/доллар с 26,475 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,48-26,51 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,5093 грн/доллар с 26,4858 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 278,12 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 339,60 млн долларов.

Читайте также: Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ

Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги доллар валюта межбанк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...