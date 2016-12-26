Курс гривни на межбанке снизился до 26,35 грн/доллар

К окончанию торгов котировки составили 26,32-26,38 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,32-26,38 грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,3656 грн/доллар 26,2668 грн/доллар в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 136,06 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день 338,58 млн долларов.
21 декабря в НБУ пообещали успокоить валютный рынок после национализации Приватбанка."Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
Чурий напомнил, что в течение года НБУ пополнял международные резервы, чтобы нарастить свои мощности для успокоения валютного рынка в периоды усиленной волатильности. Чистая покупка валюты Национальным банком во время валютных аукционов и интервенций с начала года составила 1,7 млрд долларов. В результате сегодня объем международных резервов составляет 15,4 млрд долларов. "Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - добавил он.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,