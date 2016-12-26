Курс гривни на межбанке снизился до 26,35 грн/доллар

К окончанию торгов котировки составили 26,32-26,38 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

Доллар снова подорожал Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни на, 26 декабря, снизился до 26,35 грн/доллар с 26,29 грн/доллар к завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,32-26,38 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,3656 грн/доллар 26,2668 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 136,06 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день 338,58 млн долларов.

21 декабря в НБУ пообещали успокоить валютный рынок после национализации Приватбанка."Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Чурий напомнил, что в течение года НБУ пополнял международные резервы, чтобы нарастить свои мощности для успокоения валютного рынка в периоды усиленной волатильности. Чистая покупка валюты Национальным банком во время валютных аукционов и интервенций с начала года составила 1,7 млрд долларов. В результате сегодня объем международных резервов составляет 15,4 млрд долларов. "Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - добавил он.