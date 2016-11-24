Курс гривни на межбанке снизился до 25,61 грн/доллар

Объем торгов на межбанке резко снизился. Национальный банк на рынок не выходил.

Доллар немного подорожал examiner.com

Курс гривни нав четверг, 24 ноября, снизился до 25,61 грн/доллар с 25,59 грн/доллар на окончание торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 25,59-25,63 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 25,58 грн/доллар с 25,5876 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 174,02 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 248,02 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.