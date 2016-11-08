Крупные банки США готовятся к возможным потрясениям после выборов

Трейдеры боятся колебаний на рынке акций.

Эксперты считают, что в случаи победы Трампа индексы рынков акций потеряют 3-5%. vipfilmproduction.com

Ключевые американские банки, среди которых Fargo, J. P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley боятся, что на финансовых рынках могут начаться колебания в зависимости от результатов

Как сообщает Reuters, Morgan Stanley распорядился, чтобы его сотрудники рассмотрели вопрос об использовании стоп-лосс заявок во всех направлениях, где это может понадобиться. А советникам по управлению активами посоветовали начать готовиться к сложным разговорам с клиентами о волативности рынков и запастись данным соответствующих исследований.

Когда избирательные участки в США закроются и начнется подсчет голосов, банк J. P. Morgan собирается вывести на работу дополнительных менеджеров в Нью-Йорке, чтобы усилить азиатскую команду трейдеров на случай усиления объемов торгов на азиатских рынках, чтобы можно было хеджировать риски США.

Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Bank of America собираются провести пресс-конференции для своих клиентов и партнеров. Тем временем, трейдеры ждут, что в зависимости от результатов выборов на рынке акций может наблюдаться колебания на уровне 2% и более. Такая оценка сделана на основе состояния компаний из индекса S&3 500. Некоторые банки и эксперты считают, что если победит республиканец Дональд Трамп, рынки акций упадут на 3-5%.

Напомним, что в США начались выборы президента. В этот раз в 10 штатах борьба за кресло президента будет продолжаться особенно напряженно, поскольку там ни один кандидат пока не получил уверенного преимущества. Такими штатами стали Аризона, Колорадо, Флорида, Айова, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Нью-Гемпшир. Также посол Украины в США Валерий Чалый предполагал, что украинцы могут серьезно повлиять на результаты выборов в США.

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