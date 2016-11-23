Крупнейший лоукостер Европы планирует сделать билеты на самолет бесплатными

Отменить плату за билеты можно на рейсах, которые отправляются из маленьких аэропортов.

Ирландская авиакомпания отменит плату за билеты Ryanair

Крупнейший в Европе локуостер ирландская авиакомпания Ryanair планирует предложить нулевые тарифы на билеты, то есть сделать их бесплатными.

Ввести нулевые тарифы возможно в ближайшие пять – десять лет, сообщил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири, пишет The Guardian.

Однако, по его словам, отменить плату за билеты будет невозможно в крупных аэропортах, таких как Хитроу в Лондоне. Что касается небольших аэропортов, то компания с целью привлечения пассажиропотока готова на отмену платы, в обмен на снижение различных сборов и при условии, что перевозчик будет получать часть доходов, полученных от торговли и продаж услуг пассажирам в аэропортах.

Также, как сообщалось ранее, крупнейший лоукостер Европы Ryanair ведет переговоры о полетах во Львов.

В 2015 году Мининфраструктуры применило принцип "открытого неба" для полетов в Одессу и Львов с целью привлечения новых авиакомпаний и увеличения пассажиропотоков в аэропортах этих городов.