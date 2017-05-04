Крупнейшими получателями возмещения НДС в апреле стали меткомбинат ДМК, ГПЗКУ и "Кернел"

Возмещение НДС выросло на 11,8%.

Возмещение НДС существенно выросло Андрей Товстыженко, ZN.UA

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в апреле 2017 года стал входящий в корпорацию ИСД "Днепровский меткомбинат" (ДМК) – 1 млрд 204,6 млн грн, который в марте впервые в этом году получил 647,8 млн грн.

Как сообщила Государственная казначейская служба, следом идет "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) – 882,5 млн грн (в марте возмещение отсутствовало) и лидер первых трех месяцев агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 667,4 млн грн (1,335 млрд грн).

Согласно данным Госказначейства, далее следуют меткомбинат "Азовсталь" – 520,2 млн грн (469,5 млн грн) и агроэкспортер "Гленкор Агрикалчер Украина" – 472,4 млн грн (в марте возмещение отсутствовало).

Следующие три места занимают представители горно-металлургического комплекса: "ArcelorMittal Кривой Рог" – 453,8млн грн (637,54 млн грн), "Мариупольский меткомбинат им. Ильича" – 376,3 млн грн (408 млн грн) и "Запорожсталь" – 296,9 млн грн (494,7 млн грн).

За ними следуют четыре агроэкспортера: "Сантрейд" – 237,7 млн грн (188,7 млн грн), "Радехивский цукор" – 195,4 млн грн и АО "Каргилл" – 191,9 млн грн (в марте возмещение им отсутствовало), а также "АДМ Трейдинг Украина" – 185,1 млн грн.

Замыкают десятку крупнейших получателей НДС в апреле "Полтавский ГОК" – 177,7 млн грн (426,8 млн грн), "Нибулон" – 175,2 млн грн (118,2 млн грн) и "Лебединский семенной завод" – 164,7 млн грн.

В четвертую пятерку по объему возмещения НДС в минувшем месяце вошли новички "Восточный ГОК" – 164,4 млн грн, агрокомпания "Оптимус плюс" – 148,7 млн грн и белоцерковский производитель шин "Премиори" – 128,7 млн грн, а также "Евраз ДМЗ" – 126,3 млн грн (108,1 млн грн) и "Авдеевский коксохимзавод" – 115 млн грн (34,4 млн грн).

Помимо того, свыше 80 млн грн возмещения НДС в апреле получили "Николаевский глиноземный завод" – 109,4 млн грн (105,7 млн грн), "Евраз Сухая балка" – 87,1 млн грн (73,2 млн грн) и агроэкспортеры "Луи Дрейфус компани Украина" – 90 млн грн (271,4 млн грн), "Имперово Фудз" – 85,4 млн грн (возмещение отсутствовало) и "Ди энд Эй Эволюшн" – 82,9 млн грн (52 млн грн).

В целом в апреле возмещение НДС составило 11,09 млрд грн, что на 11,8% больше показателя марта этого года и на 55,5% – апреля прошлого года.

Как сообщалось, в целом по итогам четырех месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 38,02 млрд грн, что на 29,6% превысило показатели четырех месяцев прошлого года.

Напомним, что крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в марте 2017 года, как и в январе-феврале, стал агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 1,335 млрд грн (за два первых месяца года – 2,194 млрд грн)

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Министерство финансов запустило онлайн-реестр возмещения налога на добавленную стоимость. В министерстве рассказали, что с апреля возмещение НДС плательщикам будет осуществляться на основании заявок о возврате сумм бюджетного возмещения, формирование которого осуществляется ГФС и казначейством.